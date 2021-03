Düsseldorf-Bilk : Frau bei Fahrradunfall schwer verletzt

Düsseldorf Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste eine Radfahrerin, die in Düsseldorf-Bilk beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Bei einem Fahrradunfall am Montagmorgen in Bilk wurde eine 68-jährige Düsseldorferin so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Rund um die Unfallstelle Auf´m Hennekamp kam es für etwa eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.