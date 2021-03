Düsseldorf-Reisholz : 7,5-Tonnen-Lkw aus Köln mit defekten Bremsen erwischt

Die völlig abgenutzten Bremsen des Kölner Lkw. Foto: Polizei

Düsseldorf Ein Lkw aus Köln ist in Düsseldorf-Reisholz ins Visier der Polizei geraten. Bei den Kontrollen stellten die Beamten zahlreiche Mängel fest - so hatten die Bremsen an der Vorderachse des 7,5-Tonners keinerlei Bremswirkung mehr.

Ein Lkw aus Köln zog am Donnerstagvormittag auf der Nürnberger Straße in Reisholz die Aufmerksamkeit eines Einsatzteams des Verkehrsdienstes Düsseldorf auf sich. Bei der ersten Kontrolle offenbarten sich bereits einige Mängel.

Ein Sachverständiger stellte dann weitere gravierende Mängel fest. Unter anderem hatten die Bremsen der Vorderachse keine Bremswirkung mehr. Die Bremsscheiben wiesen einen sehr hohen Abnutzungsgrad auf.

Der Lkw wurde aus dem Verkehr gezogen und stillgelegt. Foto: Polizei

Im beladenen Zustand und bei entsprechender Geschwindigkeit führt dies zu einem gravierenden Unfallrisiko für den 58-jährigen Fahrer aus Köln und für andere Verkehrsteilnehmer. Zu den nicht vorhandenen Vorderbremsen kamen insgesamt noch 22 weitere erhebliche Mängel am technischen Zustand hinzu.

Das Gesamturteil des Sachverständigen fiel deutlich aus: absolut verkehrsunsicher. Das Kennzeichen wurde vor Ort entstempelt und die Weiterfahrt untersagt. Auf Fahrer und Halter kommen jetzt entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

(csr)