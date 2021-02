Düsseldorf-Rath : Mit Falschgeld bezahlte Fahrt endet vor dem Haftrichter

Düsseldorf Mit Falschgeld versuchte ein Mann eine Fahrt von Düsseldorf nach Oberhausen zu bezahlen. Vom Fahrer erwischt, ließ er sich nach Düsseldorf zurückfahren. Dort klickten dann die Handschellen.

Nach einer Tour mit einem Fahrdienstvermittler in der Nacht zu Freitag steht ein 38-Jähriger jetzt vor dem Haftrichter. Er hatte als Fahrgast versucht mit gefälschten 20-Euro-Scheinen zu bezahlen. Der Fahrer erkannte den versuchten Betrug und informierte die Polizei. Am Rather Kreuzweg klickten dann die Handfesseln.

Dem Fahrer gelang es auf dem Weg nach Düsseldorf, unbemerkt die Polizei zu informieren. In Düsseldorf am Rather Kreuzweg angekommen, konnte der 38-Jährige noch im Auto festgenommen werden. Bei dem wohnungslosen Mann wurden zusätzlich geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden. Er war der Polizei bereits bekannt und sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.