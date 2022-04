Events in Düsseldorf : Feuerwehr feiert 150-Jähriges mit Veranstaltungsreihe

Einsatzkräfte der Düsseldorfer Feuerwehr. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf Nach dem verheerenden Schlossbrand 1872 wurde die Düsseldorfer Berufsfeuerwehr gegründet. Zum Jubiläum zeigt die Feuerwehr, wie sie heute aufgestellt ist.

Zu ihrem 150-jährigen Bestehen startet die Düsseldorfer Feuerwehr eine Veranstaltungsreihe – dabei wirft sie einen Blick zurück auf die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte und nach vorne in die Zukunft.

Der Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen ist am 14. Mai mit einem Karrieretag im Arena-Sportpark in Stockum. Alle zwischen 16 und 38 Jahren, die an einer Arbeit bei der Feuerwehr interessiert sind, können hier testen, ob sie den Herausforderungen des Berufs gewachsen sind. Beim körperlichen Eignungstest müssen die potenziellen Feuerwehrleute Laufeinheiten, Liegestütze und Personenrettungen absolvieren. Wer alle Stationen besteht, bekommt ein Zertifikat, mit dem er sich direkt bei der Feuerwehr bewerben kann. Eine Anmeldung unter www.duesseldorf.de/feuerwehr ist notwendig.

Am 10. und 11. Juni findet die Tischtennismeisterschaft der Feuerwehrmannschaften statt. Im Tischtenniszentrum in Grafenberg tragen Teams von Feuerwehren aus ganz Deutschland Wettkämpfe an der Platte aus. Die Titelverteidiger aus Witten sind zusammen mit der Düsseldorfer Feuerwehr die Ausrichter der Meisterschaft.

Die zentrale Veranstaltung des Jubiläums wird der „Tag der Feuerwehr“ am 10. Juli. Am Unteren Rheinwerft – zwischen Kasematten und Apollowiese – stellt die Feuerwehr ihr gesamtes Repertoire vor: Taucher, Höhenretter, Reptiliendienst, Rettungswagen und Feuerwehrkran werden vor Ort sein.

Hoch hinaus geht es am 30. September: Zusammen mit Einsatzkräfte der Feuerwehren Köln und Hamburg – die ebenfalls ihr 150-jähriges Bestehen feiern – wird es eine Höhenrettungsaktion auf dem Rheinturm geben. Einen Tag später messen sich Höhenretter aus ganz Deutschland beim 18. Nationalen Leistungsvergleich. Im PSD Bank Dome in Rath müssen die Teams in unbekannten Übungsparcours ihre Konzentration, Koordination und Schwindelfreiheit beweisen.

Mit der Vergangenheit beschäftigt sich die Feuerwehr in zwei Aktionen: Für ein Videoprojekt werden noch Zeitzeugen gesucht, die von prägenden Einsätzen oder Anekdoten berichten. Die Rolle der Feuerwehr in den Jahren 1933 bis 1945 wird Thema eines Bandes innerhalb einer Schriftreihe der Mahn- und Gedenkstätte sein. Zudem ist eine Ausstellung geplant, die im Frühjahr 2023 eröffnet werden soll.

Auch im Stadtbild wird die Feuerwehr zu sehen sein: Eine Straßenbahn der Rheinbahn wird künftig im Feuerwehr-Design durch Düsseldorf fahren. Am Dillenburger Weg in Eller entsteht ein Kinderspielplatz im Feuerwehr-Thema. Zudem ist mit der Kunstkommission Düsseldorf ein Wettbewerb in Vorbereitung. Das Thema: 150 Jahre Feuerwehr – Kunst im öffentlichen Raum.

(veke)