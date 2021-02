Düsseldorf-Gerresheim : 19-Jähriger mit Pfefferspray überfallen - Zeugen gesucht

Düsseldorf Mit Pfefferspray haben zwei bislang unbekannte Täter einen jungen Mann in Düsseldorf-Gerresheim angegriffen und versucht, ihn auszurauben. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der junge Mann stieg am Montagabend um 18.27 Uhr an der Haltestelle Sichelstraße in Gerresheim aus einem Rheinbahnbus. Von dort ging er den Fußweg parallel zur Halleschen Straße entlang in Richtung Dreher Straße. Nach 30 Metern kam plötzlich ein Mann auf ihn zu, hielt ihm ein Pfefferspray vor das Gesicht und forderte ihn auf, sein Geld herauszugeben.