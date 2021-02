Polizei in Düsseldorf : Festnahmen nach Überfällen auf Senioren

Düsseldorf Nach mehreren Überfallen auf Senioren in Düsseldorf und dem Main-Taunus-Kreis, konnten zwei Verdächtige in der Landeshauptstadt festgenommen werden.

Wegen gemeinschaftlichen versuchten und vollendeten Raubes in Düsseldorf und Hessen befinden sich seit dem vergangenen Wochenende eine 35-jährige Frau und ihr 29-jähriger Komplize in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, ältere Menschen in deren Wohnungen ausgeraubt oder dies versucht zu haben.

Es besteht ein Tatverdacht wegen eines Falls aus Kelkheim im Taunus Mitte Januar 2021. Diesen Sachverhalt rechnen die Ermittler aus Hessen und aus Düsseldorf den reisenden Straftätern zu. Inwieweit das polizeibekannte Duo für weitere Taten infrage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bei Ermittlungen stieß die Düsseldorfer Polizei wegen Eigentumsdelikten auf die beiden Personen. Hierbei ergaben sich konkrete Hinweise auf eine Tatbeteiligung an dem Überfall im Taunus.

Anschließend tauchte das Paar wieder in Düsseldorf auf. Die Beamten des Kriminalkommissariats 14 konnten seit dem 16. Januar zahlreiche Ausspähversuche zum Nachteil älterer Menschen registrieren.

Schließlich waren die beiden dann am vergangenen Freitag in Düsseldorf aktiv. Es erfolgte unmittelbar vor einer weiteren Tat an der Blanckertzstraße in Düsseldorf-Ludenberg der Zugriff. Während die tatverdächtige Frau gerade versuchte sich Zutritt zu der Wohnung einer fast 90-Jährigen zu verschaffen, wartete der 29-jährige Komplize in einem Pkw.

Zu diesem Zeitpunkt waren sie mit dem Leihwagen aus dem Bereich Darmstadt unterwegs. Beide Personen sind vorbestraft und befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Die gemeinsamen Ermittlungen der Polizei im Main-Taunus-Kreis und in Düsseldorf dauern an.

(csr)