A44 in Düsseldorf-Stockum : Lkw verliert während der Fahrt Chemieabfälle

Düsseldorf Auf der A44 in Höhe Düsseldorf-Stockum hat ein Lkw am Montagabend während der Fahrt Chemieabfälle verloren. Die Feuerwehr war mit rund 60 Kräften bis in die frühen Morgenstunden vor Ort im Einsatz.

Ein undichter Tankcontainer einer Spedition hat am Montagabend auf der A44 bei Düsseldorf-Stockum für einen zeitintensiven Feuerwehreinsatz gesorgt. Durch ein Leck an einem Tankdeckel kam es zum Austritt von Chemieabfällen während der Fahrt.

Am Montagabend um 19.13 Uhr erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung, dass aus einem Lastkraftwagen auf der A44 in Fahrtrichtung Flughafen ein Gefahrstoff austreten würde. Der Fahrer hatte das Leck bemerkt und sofort die Autobahn verlassen. Der undichte Tankcontainer stand in der Ausfahrt Düsseldorf-Stockum. Mehrere Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten sowie Sondereinheiten für Umwelt- und Gefahrguteinsätze wurden alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte der Lkw-Fahrer das Fahrzeug bereits verlassen und berichtete, dass er während der Fahrt den Austritt der Chemikalie bemerkt hätte. Umgehend wurde der Bereich um den Tankcontainer weiträumig abgesperrt und der Fahrer durch Notfallsanitäter untersucht. Eine Verletzung konnte nicht festgestellt werden.

Anhand der Kennzeichnung und der Ladepapiere wurde der ausgetretene Gefahrstoff, ein Gemisch aus Chemieabfällen, ermittelt. Mit Schutzkleidung und Atemschutz fingen die Feuerwehrleute an, die Leckage abzudichten. Unter dem Tankcontainer wurde ein Damm mit Chemikalienbinder aufgeschüttet. Ein Lösch- und ein Tanklöschfahrzeug sicherte die Arbeiten am Container ab. Abschließend wurde der Tankcontainer mit speziellen Tüchern gesäubert. Schließlich konnte die Leckage geschlossen werden und der Lkw die Rückfahrt zu seinem Betrieb aufnehmen.

Mitarbeiter des städtischen Umweltamtes, des Stadtentwässerungsbetriebes, einer Werkfeuerwehr, der Polizei sowie der Autobahnmeisterei begleiteten die Maßnahmen der Feuerwehr. Die verunreinigte Fahrbahn wurde mit einer Saug- und Kehrmaschine gereinigt.

Erst gegen 3.45 Uhr war der Einsatz für die letzten der insgesamt 60 Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf beendet und die Einsatzstelle konnte dem Umweltamt sowie der Polizei übergeben werden. Es kamen keine Menschen zu Schaden.

