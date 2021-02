Unfall in Düsseldorf-Grafenberg : Auto kommt von der Straße ab und kippt um

Foto: Gerhard Berger 9 Bilder Auto kippt nach Unfall in Düsseldorf-Grafenberg auf die Seite

Auf der Seite gelandet ist ein Auto nach einem Unfall in der Nacht in Düsseldorf-Grafenberg. Der Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Am Ende kam er mit einer Verwarnung davon.

Der Unfall in der Nacht auf der Grafenberger Allee in Düsseldorf sah recht spektakulär aus: Ein Wagen liegt auf der Seite, Poller und Straßenschilder sind stark verbogen. Doch so dramatisch war der Unfall laut Polizei dann doch nicht.

Gegen 23.40 Uhr hatte der Fahrer des Wagens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war auf der Grafenberger Allee Ecke Burgmüllerstraße von der Straße abgekommen und hat dabei erst ein Straßenschild und dann mehrere Poller touchiert. Dann kippte das Auto auf die Seite, blieb so auf der Straße liegen.