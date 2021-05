Düsseldorf-Mörsenbroich : Fassade mit Unkrautverbrenner entzündet

Düsseldorf Die Fassadendämmung eines Bürogebäudes in Düsseldorf-Mörsenbroich hat über mehrere Stockwerke hinweg gebrannt. Als Ursache vermuten die Brandbekämpfer eine Unkraut-Vernichtungsaktion mit einem Gasbrenner.

Die Feuerwehr Düsseldorf löste am Montag Großalarm aus, weil die Fassadendämmung eines Bürogebäudes in Mörsenbroich über mehrere Stockwerke hinweg brannte. Drei Löschzüge wurden zum Brandort geschickt. Eine Frau habe Rauch eingeatmet und sei als leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich bereits rund 100 Beschäftigte ins Freie gerettet.