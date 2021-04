Düsseldorf-Rath : Mit Unkrautverbrenner beinahe Haus in Brand gesetzt

Mit Unkrautverbrenner beinahe Haus in Brand gesetzt

Düsseldorf Wildkräuter mit einem Gasbrenner zu entfernen, ist recht praktisch - jedoch nicht ungefährlich. Das musste nun ein Hausmeister in Düsseldorf-Rath erfahren: Beinahe hätte er damit ein Bürogebäude in Brand gesetzt.

Am Donnerstagmittag beseitigte der Hausmeister eines Bürogebäudes am Mörsenbroicher Weg in Rath mit einem Gasbrenner Unkraut im Außenbereich des Hochhauses. Dabei entzündete sich getrocknetes Laub, das sich hinter der Fassade gesammelt hatte. Sofort holte der Hausmeister zwei Feuerlöscher und begann, die Flammen zwischen Steinfassade und Dämmung zu löschen.