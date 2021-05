Düsseldorf Wegen eines technischen Defekts musste eine U-Bahn in Düsseldorf-Angermund abbremsen. Dabei stürzte eine Frau, sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 35-jähriger Rheinbahnfahrer am Sonntagvormittag mit seiner U-Bahn der Linie 79 in Richtung Duisburg-Duissern unterwegs, als er an der Haltestelle "Froschenteich" einen technischen Defekt an der Bahn bemerkte.