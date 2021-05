OSD, Polizei und Steuerfahndung : Illegaler Spielclub in Düsseldorf ausgehoben

Düsseldorf Einen illegalen Spielclub haben Einsatzkräfte von OSD, Polizei und Steuerfahndung in Düsseldorf-Stadtmitte ausgehoben. Unter anderem wurden 30.000 Euro Bargeld sichergestellt.

An einem Bistro in der Ackerstraße in Stadtmitte entdeckten OSD-Mitarbeiter am Donnerstag zwei Passanten, die über den Notausgang in das Ladenlokal gelangten. Mit Unterstützung weiterer Kollegen konnten die Einsatzkräfte das Bistro durch den Keller betreten.