Schon ab Mai Die Werbung muss zur Euro von der Düsseldorfer Arena runter

Nach dem letzten Spiel von Fortuna Düsseldorf wird der Rasen ausgetauscht, sodass die Nationalmannschaften beste Bedingungen vorfinden. Gleich die erste Partie ist sehr attraktiv: Am 17. Juni spielt ab 21 Uhr Österreich gegen Frankreich. Der Rasen wird bei der Euro durch das heimische Greenkeeper-Team der Firma Peiffer in Zusammenarbeit mit dem Uefa-Partner ProPitch gepflegt. Das letzte Spiel der Euro in Düsseldorf ist ein Viertelfinale am 6. Juli. Die Rückgabe der Arena in die Hände der Stadt erfolgt am 13. Juli.