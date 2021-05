Festnahmen in Düsseldorf und Hagen : Polizei stoppt Cannabis-Händler in Düsseldorf

Düsseldorf Mehrere Monate ermittelte das Düsseldorfer Drogendezernat gegen eine Gruppe Rauschgifthändler. Als die vergangene Woche ein Geschäft zwischen Düsseldorf und Hagen abwickeln wollte, klickten die Handschellen.

In Düsseldorf gilt als einer der Haupttäter ein 46-jähriger Mazedonier, der seit mehreren Jahren einen schwunghaften Rauschgifthandel betrieben haben soll. Sein mutmaßlicher Komplize, ein 43-jähriger Düsseldorfer, warf mehrere Kilogramm Cannabis aus dem Fenster seiner Wohnung in Rath, als die Polizei anrückte. Genützt hat das wenig, auch er wurde festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Zur Festnahme des 46-Jährigen war sicherheitshalber ein Mobiles Einsatzkommando (MEK) angefordert worden. Ein dritter Mann wurde in Hagen festgenommen.