Düsseldorf-Hamm : Feuerwehr birgt Gasflaschen aus brennendem Gewächshaus

Feuer in Gewächshaus in Düsseldorf-Hamm

Düsseldorf Ein ehemaliges Gewächshaus stand in der Nacht zu Montag in Düsseldorf-Hamm in Flammen. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Feuerwehr Düsseldorf um 3.30 Uhr zu einem Brand in einem ehemaligen Gewächshaus auf der Plockstraße in Hamm gerufen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen.

Das Feuer beschränkte sich auf den mittleren Teil des etwa 15 mal 20 Meter großen Gewächshauses. Die Einsatzkräfte konnten während der Löscharbeiten fünf Gasflaschen aus dem Gewächshaus bergen. Eine Gefahr sei von den Gasflaschen nicht ausgegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand.

