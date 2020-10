Autodiebstahl in Düsseldorf : 32 Jahre alter Porsche gestohlen

Zuletzt wurde das Auto am 17. September in der Tiefgarage an der Wettinerstraße gesehen. Foto: Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Ein weißes Cabriolet ist aus einer Tiefgarage in Niederkassel verschwunden, erst nach drei Wochen wurde der Verlust entdeckt. War hier wieder die Porsche-Bande am Werk?

Am 17. September sahen ihn seine Besitzer zum letzten Mal. Da stand der weiße Porsche 911, mit seinen 32 Jahren noch ein Youngtimer, auf seinem Stellplatz in einer Tiefgarage an der Wettinerstraße. Am 6. Oktober war der Platz leer.