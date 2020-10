Düsseldorf-Flingern : Bewaffnete Täter überfallen Kiosk - Zeugen gesucht

Düsseldorf Zwei Männer haben einen Kiosk in Düsseldorf-Flingern ausgeraubt. Sie haben den Besitzer mit einer Schusswaffe bedroht. Die Täter sind auf der Flucht, die Polizei sucht Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend einen Kiosk an der Dorotheenstraße in Flingern ausgeraubt. Sie bedrohten den Kassierer mit einer Schusswaffe und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss flüchtete das Duo mitsamt der Beute.