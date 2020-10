Feuerwehreinsatz in Sonsbeck : Linienbus brennt vollkommen aus

Der ausgebrannte Bus. Foto: Polizei Kreis Wesel

Sonsbeck In Sonsbeck ist in einem Linienbus ein Feuer ausgebrochen. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor das Fahrzeug ausbrannte. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Ermittlungen laufen.

In Sonsbeck hat am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr ein Linienbus gebrannt. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, wurde niemand verletzt. Der Fahrer (55) habe den Wagen noch rechtzeitig verlassen können, weitere Insassen seien nicht im Fahrzeug gewesen, berichteten die Einsatzkräfte. Der Bus sei vollkommen ausgebrannt. Das Feuer sei vermutlich im Motorraum des Busses ausgebrochen, erklärte die Feuerwehr. Als sie eintraf, hätten die Flammen schon auf das gesamte Fahrzeug übergegriffen. Als Brandursache werde ein technischer Defekt vermutet, die Ermittlungen dauerten an, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehreinheiten Labbeck und Sonsbeck bekämpften den Brand mit Löschschaum. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Die Marienbaumer Straße war komplett gesperrt. Der Landesbetrieb Straßen NRW überprüfe die Fahrbahn auf Schäden, erklärte die Feuerwehr.

