Düsseldorf-Stadtmitte : Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei auf der Kö

Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf der Kö. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Eine Stunde lang war die Geschäftsseite Kö in Düsseldorf am Dienstag gesperrt. In einem Laden war verdächtiges Material aufgetaucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab kurz vor 12 Uhr ging auf der Geschäftsseite der Kö nichts mehr, ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei war angerückt. Im Porzellangeschäft Franzen war ein verdächtiges Material entdeckt worden.