Düsseldorf-Friedrichstadt : Täter erbeutet mehrere hundert Euro bei Raub in Hotel - Zeugen gesucht

Täter erbeutet mehrere hundert Euro bei Raub in Hotel - Zeugen gesucht

Der Fürstenplatz in Friedrichstadt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Ein bislang unbekannter Täter hat in Düsseldorf-Friedrichstadt bei einem Raub in einem Hotel mehrere hundert Euro erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Überfall auf ein Hotel am Fürstenplatz in Friedrichstadt ereignete sich am Dienstagmorgen um 3.35 Uhr. Der Täter hatte einem Angestellten des Hotels Bargeld gestohlen und war anschließend geflüchtet.