Düsseldorf-Derendorf : Feuerwehr löscht brennendes Gerümpel auf Balkon

Düsseldorf Auf einem Balkon in der fünften Etage eines Gebäudes in Düsseldorf-Derendorf hat in der Nacht Gerümpel gebrannt. Eine Bewohnerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am frühen Montagmorgen um 1.44 Uhr wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses an Glockenstraße gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte es auf einem Balkon in der fünften Etage. Durch die starke Hitze war bereits eine Fensterscheibe geborsten und der giftige Qualm konnte in die angrenzende Wohnung ziehen.

Die 72-jährige Bewohnerin, die sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie rettete, wurde von Notfallsanitätern medizinische versorgt. Vorsorglich wurde sie zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Parallel zur Brandbekämpfung kontrollierten weitere Einsatzkräfte die angrenzenden Wohnungen auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Anschließend konnten die Bewohner in ihre Wohnung zurückkehren. Zum Abschluss des Einsatzes befreite die Feuerwehr die Wohnung noch vom giftigen Brandrauch. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

(csr)