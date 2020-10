Zwei Straßen zeitweise komplett gesperrt : Schwertransporter reißt Oberleitung in Düsseldorf-Bilk herunter

Düsseldorf Ein Schwertransporter hat am frühen Montagmorgen eine Oberleitung an der Erasmusstraße in Düsseldorf-Bilk heruntergerissen. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Der Fahrer hatte sich möglicherweise verfahren.

Der Lkw hatte ein riesiges Bauteil geladen, möglicherweise Bestandteil eines Windrades. Genaue Angaben konnte die Polizei dazu am Morgen noch nicht machen.

Ein Sprecher sagte, der Lkw habe die Oberleitung der Rheinbahn unter der Brücke zwischen Erasmusstraße und Corneliusstraße am Morgen in Bilk gegen 4.50 Uhr heruntergerissen. Möglicherweise, aber das werde noch geprüft, hatte der Fahrer für diese Strecke überhaupt keine Genehmigung. Es könne sein, dass er einfach einmal falsch abgebogen sei.

Der Lkw steht derzeit an der Mecumstraße, bis eine neue Genehmigung zur Weiterfahrt vorliegt. Erasmus- und Mecumstraße waren bis kurz vor 8 Uhr teilweise gesperrt, zahlreiche Linien der Rheinbahn mussten umgeleitet werden.

(csr)