Düsseldorf-Lierenfeld : Baumaterialien brennen in dritter Etage eines Gebäudes

Düsseldorf Auf einer Baustelle in Düsseldorf-Lierenfeld war in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Baumaterialien waren in Brand geraten. Fünf Arbeiter wurden vorsorglich von Rettungskräften untersucht.

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Dienstagmorgen um 11.16 Uhr zu einem Feuer auf einer Baustelle an der Erkrather Straße in Lierenfeld gerufen. Die Einsatzkräfte entdeckten brennende Baumaterialien in der dritten Etage eines Gebäudes. Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden.

Fünf Arbeiter wurden vorsorglich durch Notfallsanitäter begutachtet, eine weitere ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Polizei hinzugezogen. Die Höhe des Sachschadens kann zurzeit nicht genau beziffert werden. Der Einsatz für die rund 20 Einsatzkräfte war nach etwa einer Stunde beendet.

(csr)