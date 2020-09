Düsseldorf-Golzheim : Einbrecher dank Zeugenaussage auf frischer Tat festgenommen

Düsseldorf Verdächtige Bewegungen in einem Nachbarhaus machten einen Mann in Düsseldorf-Golzheim stutzig. Er verständigte die Polizei. Die kam genau zum richtigen Zeitpunkt.

Der wachsame Nachbar in der Straße Am Bonneshof beobachtete am Samstag gegen 21.30 Uhr in dem Haus nebenan den Schein einer Taschenlampe. Sofort verständigte er die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten, fast wie in einem Fernsehkrimi, den Lichtkegel der Taschenlampe in der Tatortwohnung ebenfalls sehen.