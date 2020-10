Hauptbahnhof Düsseldorf : 18-Jährige vergisst Hafttermin und wird festgenommen

Der Hauptbahnhof in Düsseldorf. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Eine 18-jährige Frau ist im Hauptbahnhof nach einer Kontrolle festgenommen worden. Sie hatte offenbar vergessen, nach einer Verurteilung ihre Haft anzutreten.

Im Hauptbahnhof haben Bundespolizisten am Sonntagabend eine junge Frau kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass per Haftbefehl nach ihr gesucht wurde. Die Beamten nahmen sie mit zur Dienststelle.

Daraufhin suchte das Amtsgericht Wetter per Haftbefehl nach ihr. Am Tag nach der Festnahme wurde sie an eine Jugendarrestanstalt übergeben.