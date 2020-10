Düsseldorf-Stadtmitte : Täter überfällt Hotel und entkommt mit Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Ein bislang unbekannter Täter hat ein Hotel in der Düsseldorfer Innenstadt überfallen. Er entkam mit Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Unbekannter hatte den Portier eines Hotels in Stadtmitte an der Karlstraße bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Überfall ereignete sich am Mittwoch um 23.17 Uhr.