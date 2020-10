Düsseldorf-Volmerswerth : Polizei sucht Verdächtige nach Überfall mit Foto

Düsseldorf Vier Männer stehen unter Verdacht, an Christi Himmelfahrt in Düsseldorf-Volmerswerth zwei junge Männer überfallen und ausgeraubt zu haben. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Foto nach ihnen.

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera der Rheinbahn fahndet die Düsseldorfer Polizei nach vier Männern. Sie stehen im Verdacht in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai 2020 (Christi Himmelfahrt) zwei junge Männer am Rheinufer in Volmerswerth geschlagen und anschließend ausgeraubt zu haben. Erbeutet wurden Handys, persönliche Gegenstände sowie ein Fahrrad.