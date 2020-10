Einsatz in Düsseldorf : 18-Jähriger bei Verpuffung schwer verletzt – Chemikalien gesprengt

Düsseldorf Ein 18-Jähriger hat in einem Wohnhaus in Gerresheim offenbar eine Verpuffung verursacht. Vermutlich hat der junge Mann mit Chemikalien experimentiert. Polizei und LKA mussten einige der Chemikalien auf einem Feld sprengen.

Gegen 17 Uhr am Mittwoch ist es in einem Wohnhaus an der Nevigesstraße in Düsseldorf-Gerresheim zu einer Verpuffung gekommen. Ein 18-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei bestätigte. Der junge Mann hat schwere Verbrennungen im Gesicht und an der Armen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik in Duisburg gebracht. Einem Feuerwehrsprecher zufolge schwebt der Verletzte nicht in Lebensgefahr.