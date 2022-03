Flüchtlingsunterkunft für Ukrainer : Frau auf Düsseldorfer Hotelschiff vergewaltigt – zwei Festnahmen

Düsseldorf Auf einem Hotelschiff, das in Düsseldorf am Rheinufer liegt, ist eine junge Frau vergewaltigt worden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

In Düsseldorf sind nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Frau auf einem als Flüchtlingsunterkunft genutzten Hotelschiff zwei Männer festgenommen worden. Das sagte eine Polizeisprecherin jetzt auf Anfrage unserer Redaktion. Die Tat habe sich schon am 6. März ereignet. Die beiden Verdächtigen (26 und 37 Jahre alt) seien noch am selben Tag festgenommen worden. Bei dem Opfer handelt es sich demnach um eine Geflüchtete. Die Nationalitäten des Opfers und der Tatverdächtigen seien noch nicht abschließend geklärt. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich der Sprecherin zufolge in Untersuchungshaft. Weitere Angaben wollte die Polizei aus Gründen des Opferschutzes nicht machen.