Düsseldorf-Stadtmitte : Bettwäsche für 2000 Euro gestohlen

Düsseldorf In mehreren Geschäften in der Düsseldorfer-Innenstadt sollen zwei Männer unter anderem Bettwäsche im Wert von 2000 Euro gestohlen haben. Sie wurden auf der A46 gestoppt.

Zwei Männer sollten noch Dienstag wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls dem Haftrichter vorgeführt werden. Den beiden 24 und 40 Jahre alten Beschuldigten wird vorgeworfen, am Montag im Stadtgebiet unterwegs gewesen zu sein und unter anderem hochwertige Bettwäsche im Wert von 2000 Euro entwendet zu haben. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Ermittler Beute im Wert von weiteren 3800 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Am Nachmittag beobachteten Zivilfahnder, wie die beiden Männer aus einem Hotel in Stadtmitte zu ungewöhnlicher Zeit auscheckten und mit einem Düsseldorfer Pkw losfuhren. Nach einigen Kilometern entschlossen sich die Beamten, den Wagen bei Haan auf der A46 zu kontrollieren.

Wie sich herausstellte, hatten die Polizisten den richtigen Riecher. Das Auto war voller Diebesgut (Bekleidung und Bettwäsche). Jetzt müssen die Beamten die Ware den betroffenen Geschäften zuordnen. Es ergaben sich Tatorte in Fachgeschäften unter anderem an der Grünstraße und an der Berliner Allee.