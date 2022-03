Düsseldorfer Energiekonzern : Klimaschützer protestieren vor Uniper-Zentrale

Foto: Wolfgang Harste 9 Bilder Proteste vor Uniper-Zentrale in Düsseldorf

Düsseldorf Mehrere Demonstranten der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion haben am Freitag vor der Konzernzentrale von Uniper in Düsseldorf-Hafen protestiert. Sie benannten den Platz davor symbolisch in „Putinplatz“ um.

Laut Polizei haben 16 Mitglieder der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion am Freitag die Zentrale des Energiekonzern Uniper nahe dem Düsseldorfer Medienhafen symbolisch blockiert. Auch die Holzstraße vor dem Gebäude wurde besetzt und war nur noch in eine Richtung befahrbar.

Der Vorplatz des Konzerngebäudes wurden von den Protestierenden in "Putinplatz" umbenannt. Vor dem Haupteingang wurde zudem Kohle ausgeschüttet. Auf einem Banner war zu lesen: "Fossile Brennstoffe finanzieren Putins Krieg". Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

(csr)