Geschäftshaus in Düsseldorf-Stadtmitte : Feuerwehr mit Großaufgebot bei Brand in der Innenstadt

Düsseldorf Zu einem Feuer in einem Gebäude in der Blumenstraße in der Düsseldorfer Innenstadt musste die Feuerwehr am Dienstag ausrücken. Der Mitarbeiter eines Geschäfts reagierte sehr besonnen, bevor er den Notruf absetzte.

Kurz vor Ladenschluss am Dienstag hat ein Mitarbeiter im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses in der Blumenstraße brennenden Unrat im Hinterhof entdeckt. Geistesgegenwärtig schloss er die Tür zum Ladenlokal und verhinderte somit eine Ausbreitung des Rauches in das Geschäft. Im Anschluss alarmierte er die Feuerwehr.

Aufgrund übermittelten Informationen und der Lage des Objekts schickte der Leitstellenmitarbeiter ein großes Aufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatzort in Stadtmitte. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf die umliegenden Gebäude verhindern.

Ein Löschtrupp verschaffte sich über das Ladenlokal Zugang zum Hinterhof und konnten den Brandherd schnell erreichen. Parallel dazu drangen zwei weitere Feuerwehrleute über den Hausflur in Richtung Hinterhof vor. So gelang es den Einsatzkräften, die Flammen schnell von zwei Seiten zu löschen. Bereits knapp zehn Minuten nach dem Eintreffen war das Feuer unter Kontrolle.

Im weiteren Verlauf führten die Rettungskräfte vor Ort Lüftungsmaßnahmen durch, um das Geschäft sowie den Hausflur von einer leichten Verrauchung zu befreien. Während der Löschmaßnahmen trafen die Einsatzkräfte einen Mieter im Treppenhaus an, der vorsorglich durch die Feuerwehr ins Freie geführt und dem Rettungsdienst übergeben wurde. Nach einer ersten medizinischen Begutachtung entließen die Notfallsanitäter den Mieter unverletzt.

Die 40 Einsatzkräfte konnten nach rund einer Stunde den Einsatz beenden und zu ihren Wachen zurückkehren. Verletzte wurde durch den Brand niemand. Es kam nur zu einem geringen Sachschaden, der sich laut Feuerwehr auf rund 1000 Euro beläuft.

(csr)