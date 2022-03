Krieg in der Ukraine : 670 Flüchtlinge sollen in der Kraftzentrale untergebracht werden

Duisburg Die Vorbereitungen liefen am Montag auf Hochtouren, denn schon kurzfristig sollen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine im Landschaftspark Nord untergebracht werden. Duisburg hat 200 Geflüchtete aus Düsseldorf übernommen.

Mehr als 100 Einsatzkräfte haben am Montag damit begonnen, In der Kraftzentrale im Landschaftspark Nord eine weitere Flüchtlingsunterkunft vorzubereiten.

Bereits am Freitag hatte die Stadt mitgeteilt, dass dies in Erwägung gezogen würde, falls die Einrichtungen in den Turnhallen des Schulzentrums im Duisburger Süden und die Glückauf-Halle in Homberg nicht ausreichten.