Platz für 150 Menschen aus der Ukraine : Beethoven-Sporthalle in Dormagen wird Flüchtlingsunterkunft

Dormagen Es ist die zweite Unterkunft, die die Stadt Dormagen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einrichtet. In einer Woche soll sie bezugsfertig sein. Bislang sind 140 Flüchtlinge in Dormagen angekommen und überwiegend privat untergebracht.

Die Stadt Dormagen nutzt die Sporthalle an der Beethovenstraße als weitere Unterbringungsmöglichkeit für ukrainische Flüchtlinge . In den nächsten Tagen werde die Halle für die Aufnahme von bis zu 150 Ukrainerinnen und Ukrainern vorbereitet, teilte die Stadt am Freitag mit. Auf dem Außengelände fänden bereits Vorbereitungsarbeiten statt, um die Logistik vor Ort aufzubauen. Ziel ist es, die Halle möglichst bis Ende der kommenden Woche (20. März) in Nutzung nehmen zu können.

„Derzeit gehen wir davon aus, dass das Aufnahmezentrum an der Knechtstedener Straße, das wir an diesem Wochenende in Betrieb nehmen werden, schnell an seine Kapazitätsgrenzen stoßen wird. Daher arbeiten wir bereits parallel an einer weiteren Unterbringungsmöglichkeit“, erklärte Bürgermeister Erik Lierenfeld am Freitag.