Einsatz am Freitagabend : Dachstuhl in Düsseldorf-Friedrichstadt brennt aus

Düsseldorf Die Düsseldorfer Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem Brand im Stadtteil Friedrichstadt ausrücken. Eine Bewohner des fünfstöckigen Gebäudes musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Dachstuhl eines fünfgeschossigen Hauses in Düsseldorf ist am Freitagabend in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilt, waren kurz zuvor fast ein Dutzend Notrufe aus dem betroffenen Stadtteil Friedrichstadt eingegangen. Die Feuerwehr brachte alle Einwohner des Hauses in Sicherheit, acht Personen wurden von Rettungskräften betreut, ein Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.