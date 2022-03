10.000 Euro Belohnung : Fall aus Düsseldorf bei „Aktenzeichen XY“

Düsseldorf Eine Familie aus Düsseldorf-Stockum ist Ende 2020 in ihrer Wohnung brutal überfallen und ausgeraubt worden. Jetzt wird der Fall bei „Aktenzeichen XY - ungelöst“ im ZDF behandelt. Es ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt worden.

Nach einem brutalen Überfall auf eine Familie in Stockum im Dezember 2020 fahndet das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei am Mittwoch ab 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY - ungelöst“ bundesweit nach den Tätern. Der zuständige Ermittler wird live im Studio sein und den Fall vorstellen.

Laut Polizei drangen zur Tatzeit am 16. Dezember 2020 gegen 19 Uhr mehrere maskierte Täter mit Schusswaffen in eine Erdgeschosswohnung an der Begonienstraße in Stockum ein. In der Wohnung fesselten die Räuber die drei anwesenden Bewohner. Im Anschluss rafften die Männer diverse Wertgegenstände zusammen. Nach der Tat flüchteten die fünf vermummten Räuber (alle dunkel gekleidet) gegen 19.45 Uhr über die Terrasse der Erdgeschosswohnung. Möglicherweise stand ein Fluchtfahrzeug auf oder in der Nähe der Weißdornstraße.