Brand in Düsseldorf-Unterrrath : Feuer in Baumarkt verursacht Millionenschaden

Feuer in Baumarkt verursacht Millionenschaden

Brand in Düsseldorf-Unterrrath

Düsseldorf Ein Feuer in einem Düsseldorfer Baumarkt mit einem geschätzten Millionenschaden ist den Ermittlern zufolge durch einen technischen Defekt verursacht worden.

Das sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Der Baumarkt war am Sonntagabend im Kassenbereich in Brand geraten.