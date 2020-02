Gravierende Fehler bei der Planung : Ausbau des Bilker Bahnhofs in Düsseldorf dauert mindestens ein Jahr länger

Düsseldorf Der Bahnhof wird ausgebaut, damit dort auch Regionalexpresse halten könnten. Die Fertigstellung verschiebt sich voraussichtlich auf Ende 2021. Bei einer letzten Prüfung der Pläne fielen gravierende Mängel auf.

Die Einschränkungen während der Bauzeit werden sich Bahnangaben zufolge nicht vergrößern. Die Termine, in denen der Bahnhof nur eingeschränkt nutzbar ist oder ganz gesperrt wird, könnten sich aber ändern. Die zuständige Bahn-Tochter DB Netz arbeitet derzeit an einem neuen Zeitplan. Die Arbeiten hatten bereits vor zwei Monaten begonnen. Noch bis 20. April gelten für die erste Bauphase umfangreiche Einschränkungen im Regional- und S-Bahn-Verkehr . Dabei bleibt es.

Nach dem lange geplanten Ausbau können die Linien RE4, RE6, RE14, RE10 und RB39 in Bilk halten. Viele Pendler, die heute am Hauptbahnhof umsteigen, sparen dadurch Zeit. In Bilk ist der Umstieg in die Stadtbahn-Linien U71, U72, U73 und U83 möglich.