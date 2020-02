Jazz-Rally in Düsseldorf : Andrew Strong lässt Düsseldorf swingen

Jazz-Rally in Düsseldorf

Die Jazz-Rally ist eine große Gaudi für alle. 2019 wurde ausgelassen zur Musik der Gumbo-Jazzband am Carsch-Haus-Pavillion getanzt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Jazz-Rally in Düsseldorf ist angesagt. Immer wieder gelingt es den Machern des Festivals – die Wirtschaftsvereinigung Destination Düsseldorf (DD) – coole Künstler in die Stadt zu lotsen. Dieses Mal kommt Andrew Strong, Sänger der Musikkomödie „The Commitments“.

Es sind nur noch knapp über 90 Tage, bis es wieder heißt: Partytime in Düsseldorf. Denn bei der 28. Schauinsland-Reisen Jazz-Rally Düsseldorf (29. bis 31. Mai) finden Fans vieler Genres ihre Musik: Alle Formen des Jazz, aber auch viel Funk, Blues, Swing und Soul sind bei Deutschlands größtem Jazz-Festival zu sehen und zu hören. Besonders tanzbare Musik wird es am Rally-Samstag im Henkelsaal des Schlösser Quartier Bohème geben. Denn dort will Andrew Strong eine fulminante Show bieten.