Grünführung in Düsseldorf : Zu den Steinkäuzen in die Urdenbacher Kämpe

Zu den Steinkäuzen in die Urdenbacher Kämpe

Grünführung in Düsseldorf

In der Urdenbacher Kämpe leben Steinkäuze. Foto: Nabu

Urdenbach Teilnehmer können die neu entstehende Wildnis im Düsseldorfer Süden kennenlernen. Auch weitere Rundgänge werden von der Stadt angeboten.

(RP) Anfang März startet die Reihe „Unterwegs im Grünen“ des Gartenamtes mit ihren ersten Führungen. Los geht es am Freitag, 6. März, 18 Uhr, „Zu den Steinkäuzen in der Urdenbacher Kämpe“. In den ersten wärmeren Nächten beginnen die Steinkäuze mit ihren Balzrufen. Während der Wanderung wird Biologin Elke Löpke auch erläutern, wie wichtig Obstbäume, Mähwiesen und Weiden für die seltenen Käuze sind. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz „Piels Loch“, Baumberger Weg/Drängenburger Straße; Haltestelle ist der Mühlenplatz. Die Veranstaltung ist eine Kooperation vom Gartenamt, der Biologischen Station Haus Bürgel und dem NABU.