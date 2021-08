Inzidenz steigt auf 90,9 : So viele Infizierte in Düsseldorf sind ungeimpft

Das Impfzentrum in Düsseldorf schließt Ende September. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Infizierten in Düsseldorf ist am Donnerstag weiter gestiegen – jetzt hat die Stadt bekannt gegeben, wie viele davon keinen Impfschutz haben. Zudem schließt das Impfzentrum in der Arena Ende September.