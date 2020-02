Schulen in Düsseldorf : Derendorfer Grundschule ist fertig

Derendorf Fast drei Jahre dauerte der Umbau, 3,9 Millionen Euro hat die Stadt investiert.

Endlich haben die Kinder der Katholischen Grundschule Essener Straße in Derendorf ihren Schulhof wieder. Und ihre Klassenräume. Und ihre Ruhe. Auch wenn es schon manchmal spannend war, die großen Maschinen vom Fenster aus zu beobachten. Zwischen Lärm, Staub und Dreck lief der Schulbetrieb weiter, für die Direktorin Natascha Dörner und ihr Kollegium war das an manchen Tagen eine Herausforderung. Die dritten und vierten Klassen zogen in einen Container, weil es dort mehr Ruhe geben sollte für Klassenarbeiten, die in den Jahrgängen benotet werden.