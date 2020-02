Neuer Jugendtreff in Garath : Die GestaltBar ist eröffnet

Neuer Jugendtreff in Garath

Michael Hein vom Jugendamt, Einrichtungsleiterin Susan Baksai, Quartiersmanagerin Silke de Roode und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche (v.l.) bei der Eröffnung der GestaltBar. In Garath entsteht ein neuer Raum, in dem Jugendliche eigene Projekte verwirklichen können. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Garath Im Zentrum von Garath ist ein Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene entstanden. Die GestaltBar soll auch zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Stadtteil motivieren.

Scherben bringen Glück, sagt der Volksmund. Wenn dem tatsächlich so ist, dann wird es sehr gut laufen in der GestaltBar, die am Donnerstagabend eröffnet wurde. Denn gerade, als sich Stadtdirektor Burkhard Hintzsche auf seine Begrüßungsrede vorbereitete, ging eines der Tabletts mit Erfrischungen für die Vertreter der lokalen Vereine sowie Stadt- und Bezirkspolitik zu Boden. „Ein gutes Zeichen“, wie Hintzsche amüsiert anmerkte.