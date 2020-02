Protestmarsch geplant : Garather Marias demonstrieren in Köln

Doris Lausch (l.) und Anke Nübold gehören zu den Aktiven von Maria 2.0 in Garath. Sie wollen in Köln für Gleichberechtigung in der Kirche demonstrieren. Foto: Günter von Ameln

Garath Zum internationalen Frauentag ist ein Protestmarsch geplant.

(dsch) Die Garather Gruppe der katholischen Reformbewegung Maria 2.0 will am kommenden Sonntag, 8. März, ein öffentliches Zeichen für mehr Mitbestimmung und Gleichheit von Frauen in der Kirche setzen. Gemeinsam mit anderen Gruppen, etwa den Marias aus Köln und Bonn sowie der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend planen sie in Köln einen Sternmarsch. Der terminliche Anlass des Protests ist der Internationale Frauentag.