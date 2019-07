Radschlägerturnier Düsseldorf : Ein heißer Wettkampf um das schönste Rad

Düsseldorf Beim Radschlägerturnier kam es auf Schnelligkeit und Harmonie an. 400 Kinder machten mit.

Seit 1937 findet – außer in den Kriegsjahren – immer im Juni das von der Bürgergesellschaft Alde Düsseldorfer organisierte Radschlägerturnier statt, bei dem sich Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in der alten Düsseldorfer Tradition messen können. Auf Grund der großen Hitze gab es diesmal sehr viele Absagen. Aber immer noch rund 400 Jungen und Mädchen aus etwa 15 Nationen beteiligten sich in diesem Jahr am Turnier am Rheinufer, wobei die Rennstrecke immer wieder mit Wasser abgekühlt wurde, damit sich die jungen Sportler nicht die Hände am heißen Asphalt verbrennen konnten.