Verkehr in Düsseldorf : Haltestelle Luegplatz eröffnet vor dem Kirmesstart

Oberkassel 5,3 Millionen Euro hat der barrierefreie Umbau der Station gekostet. 60 Meter sind die Hochbahnsteige lang und können zusätzlich mit 14 mobilen Treppen ausgestattet werden. Ideal für Großveranstaltungen.

Mit der Fertigstellung des neuen Hochbahnsteigs am Luegplatz ist die Rheinbahn ihrem Ziel, den Fahrgästen mehr barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu bieten, wieder ein Stück nähergekommen. Die zwei modernen, 60 Meter langen und 3,50 Meter breiten, mit Zugangsrampen versehenen Hochbahnsteige in Oberkassel sind das 52. Projekt von insgesamt 79 geplanten Hochbahnsteigen in Düsseldorf, Meerbusch, Krefeld und Neuss. Die beiden Bahnsteige mit jeweils zwei Rampen, die innerhalb eines knappen Jahres fertiggestellt wurden, können zusätzlich mit 14 mobilen Treppen ausgestattet werden. Die kommen insbesondere bei Großveranstaltungen wie dem japanischen Feuerwerk oder der Kirmes zum Einsatz. Die Fahrgäste können sich auf der gesamten Bahnsteigfläche verteilen, zusätzliche Sicherheitsposten regeln an den Bahnsteigen den Ab- und Zugang der Fahrgäste.