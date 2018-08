Düsseldorfer Hobbyfotograf spürt Wahrzeichen der Stadt auf

Düsseldorf Hobbyfotograf Michael Kulla hat seine Leidenschaft für das Düsseldorfer Wahrzeichen entdeckt. 100 Radschläger sind in der ganzen Stadt versteckt, fast die Hälfte hat er schon gefunden und abgelichtet.

Mittlerweile ist er fast jeden Samstag auf Radschläger-Jagd. „Ich fahre meist mit der Bahn in einen Stadtteil und mache mich dann dort zu Fuß auf den Weg. Im Auto oder mit dem Fahrrad ist man viel zu schnell“, erklärt Kulla seine Taktik. Schließlich stünden die Radschläger nur selten offen zur Schau. „Viele stehen in privaten Gärten. Meist guckt nur eine kleine Ecke hervor, aber mein Auge ist mittlerweile gut geschult“, sagt er lachend.

„Ich habe mittlerweile die Hälfte der 100 Radschläger fotografiert“, sagt Kulla. „Das El Dorado der Radschläger ist definitiv die Niederrheinstraße mit fünf Stück, aber auch in Unterbach habe ich vier gefunden“, so der gebürtige Düsseldorfer. Doch sein Lieblings-Radschläger steht an der Malkastenstraße in Pempelfort, „ein besonders schönes und gut erhaltenes Exemplar“. Einen anderen Radschläger wird Kulla nur schwerlich fotografieren können: Auch in der Partnerstadt Moskau steht eine der Skulpturen.