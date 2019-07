Notfallversorgung : Augenärztlicher Notdienst jetzt an der Uniklinik

Düsseldorf Die direkte Nähe zur Augenklinik soll eine nahtlose Weiterbehandlung der Patienten sicherstellen.

Häufig sind akute Beschwerden, wie Schmerzen am Auge, akuter Sehverlust oder Entzündungen am Auge Anlass dafür, abends oder am Wochenende den Notdienst aufzusuchen. Rund 90 niedergelassene Augenärzte aus der Region versehen wechselweise ihren vertragsärztlichen Notdienst in den neuen Räumlichkeiten an der Uniklinik. Ausgestattet sind die Räume mit einer neuen Refraktionseinheit zur Erstuntersuchung. Die Kosten dafür lagen bei rund 25.000 Euro. Vorteile sehen die Verantwortlichen in der direkten Nähe zur Augenklinik der Uniklinik: „Es gibt so eine Anbindung an die stationäre Versorgung“, sagt Carsten König, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung KV Nordrhein. Vorteile habe die neue Anlaufstelle aber auch für die Patienten, sagt Frank Schneider, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Uniklinik: „Sie müssen nicht mehr im Vorfeld die Entscheidung treffen, ob ihre Erkrankung ein Notfall für die Augenklinik ist oder ein Fall für den Notdienst der niedergelassenen Augenarztpraxen. Alles ist an einem Ort und auch eine Weiterbehandlung in der Klinik kann nahtlos erfolgen.“ Da der Notdienst nur zu bestimmten Zeiten die neue Einrichtung nutzt, hat die Augenklinik ebenfalls Zugriff auf das Raumangebot. Gerd Geerling, Direktor der Augenklinik: „Das ermöglicht uns eine sehr effiziente Nutzung.“