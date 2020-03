Stadtentwicklung in Dormagen : Entwürfe für das Teilquartier Horrem werden vorgestellt

Stadtentwicklung in Dormagen

Horrem Am Montag, 2. März, findet im Bürgerhaus Knechtstedener Straße ein Infoabend statt.

(NGZ) Für den Städtebau-Wettbewerb „Teilquartier Horrem“ findet im Rahmen einer Bürgerveranstaltung am heutigen Montag, 2. März, die zweite von insgesamt drei Veranstaltungen statt. Um 19 Uhr stellen die fünf Planungsteams ihre Entwürfe im Bürgerhaus Horrem an der Knechtstedener Straße 18a der Öffentlichkeit vor. Erneut haben die Dormagener Bürger dabei die Gelegenheit, ihre Anregungen zu diesen Entwürfen an die Planer weiterzugeben.