Heimatprojekt in Dormagen : Vereine erobern die Alte Schule in Delhoven

Die Alte Schule in Delhoven. Foto: Tinter, Anja (ati)

Delhoven Stadt, Vereine und Kirche haben sich darauf geeinigt, wie künftig die denkmalgeschützte Alte Schule sinnvoll genutzt werden kann – es wird ein „offenes“ Haus für die Delhovener.

Schon seit mehreren Jahren gibt es Anläufe, eine neue Nutzung für die Alte Schule in Delhoven zu entwickeln. Jetzt sieht es so aus, als ob im Jahr 2025, wenn das denkmalgeschützte Gebäude 200 Jahre alt wird, dieses tatsächlich wieder mit Leben gefüllt sein wird. Denn nach vielen intensiven Gesprächen haben sich Stadt, Vertreter des Bürger-Schützen-Vereins Delhoven und Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Josef auf ein Nutzungskonzept und Übernahmeangebot geeinigt. Das sieht so aus: Die Alte Schule Delhoven wird von der Stadt Dormagen komplett saniert. Für die Finanzierung und Durchführung der Sanierungsarbeiten ist die Stadt verantwortlich. Den Betrieb und die Betriebskosten wird der Bürger-Schützen-Verein stellvertretend für die Vereine und Nutzer übernehmen. An den Betriebskosten wird sich beispielsweise die Karnevalsgesellschaft Thalia Blau-Weiß Delhoven beteiligen.

Bürgermeister Erik Lierenfeld zeigte sich hochzufrieden mit dieser Lösung: „Es waren gute, konstruktive Gespräche mit einem Ergebnis, das für alle Seiten gut ist. Wir bekommen so ein ,Haus der Vereine’ in Delhoven.“ Bei so viel Einigkeit dürfte die politische Zustimmung, die noch zur Abrundung notwendig ist, kein Hindernis werden. Lierenfeld kündigte an, das Thema samt Nutzungskonzept in den Stadtrat bringen zu wollen.

Info Hundert Quadratmeter für die Delhovener Wer Unterschrieben haben das Nutzungskonzept der Bürger-Schützen-Verein Delhoven, die KG Thalia Blau-Weiß Delhoven, der Feuerwehr-Löschzug Delhoven, der FC Delhoven und die Kirchengemeinde St. Josef Was Das Raumangebot umfasst etwa 100 Quadratmeter, ein Raum davon ist speziell für die Jugend. Geplant sind zwei gleich große Räume, dazu ein Sanitärbereich.

Einer, der bei den Gesprächen eine wichtige Rolle gespielt hat, ist Frank Dahmen, Schützenoberst in Delhoven, aber dieses Mal als Vertreter des Kirchenvorstands gefordert. „Ich bin sehr froh, dass sich jetzt eine Lösung anbahnt, die auch tragfähig ist.“ Im März soll es ein weiteres, vielleicht abschließendes Gespräch im Rathaus geben. Wann die Alte Schule dann tatsächlich genutzt werden kann, ist noch unklar und für Dahmen auch sekundär: „Es kommt nicht auf ein Jahr an.“ Wichtig ist am Ende, dass die Alte Schule wieder zu einem „zentralen und wichtigen Treffpunkt für das soziale und kulturelle Dorfleben sowie ein Ort der Identität des Dorfes wird“.